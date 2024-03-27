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27 Mart 2024 Çarşamba 08:06:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 08:06:00

Hatay'da eş zamanlı “MAHZEN-21” operasyonu: “Alevler” suç örgütü çökertildi

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Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-21" operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.

MAHZEN-21'operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı 'Alevler' Organize Suç Örgütü çökertildi.

Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-21'operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı 'Alevler' Organize Suç Örgütü çökertildi. 13 şüpheli yakalandı.

Etiketler : hatay operasyon suç örgütü
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