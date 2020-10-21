Hatay Amanoslar'da 1 terörist ölü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi

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21 Ekim 2020 Çarşamba 15:14:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 15:19:00

İçişleri duyurdu! Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in oğlu sağ olarak yakalandı

Kaynak: AA

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Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının yaptığı operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin, yurt dışında kaçak bulunan eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de aranan oğlu 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Amanoslar’da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucunda, 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin ise sağ yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, sağ yakalanan teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu kaydedildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalandığı ifade edildi.

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