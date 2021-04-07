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07 Nisan 2021 Çarşamba 00:13:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 00:13:00

'Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiası doğru değil'

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye Haseke kırsalında TSK'ya ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmıyor.

"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı açıklandı.

Etiketler : suriye kuzey türk silahlı kuvvetler tsk
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