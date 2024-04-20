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Hamas ve İslami Cihad'dan Batı Şeria çağrısı!
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20 Nisan 2024 Cumartesi 01:16:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 01:16:00

Hamas ve İslami Cihad'dan Batı Şeria çağrısı!

Kaynak: AA

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Hamas ve İslami Cihad, Filistinlileri Batı Şeria'da İsrail askerlerine karşı koymaya çağırdı.

Hamas ve İslami Cihad, Filistinlilere, İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilere tüm yolları kullanarak karşı koyma ve onlarla çatışma çağrısında bulundu.

Hamas ve İslami Cihad, İsrail askerlerinin, 18 Nisan'dan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği baskınlarda 7 Filistinliyi öldürmesinin ardından, Telegram hesaplarından yazılı açıklama yaptı.

Hamas'ın açıklamasında, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleriyle her yolu ve aracı kullanarak çatışma, gerilimi tırmandırma ve genel seferberlik çağrısında bulunuldu.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerine karşı koyan Filistinlilerin çok sayıda şehit verdiği kaydedilen açıklamada, Filistin halkının, İsrail'in Batı Şeria, Gazze, Kudüs ya da vatanın herhangi bir yerine sahip olmaya çalışmasına izin vermeyeceği ve haklarını gasbetme planlarına karşı koyacağı aktarıldı.

İslami Cihad ise açıklamasında, Filistin halkını, vatan toprağı üzerindeki siyonist planları boşa çıkarmaya ve İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerle çatışmaya girmeye çağırdı.

Açıklamada, Arap dünyası ile uluslararası camianın, Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik işlenen suçlar karşısında sessiz kalması da kınandı.

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'nda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Hamas İslami Cihad Batı Şeria
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