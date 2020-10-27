Bayraktar'dan müthiş SİHA mesajı: Şimdi son 7 kaldı

Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: En ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz
TB2 Bayraktar SİHA'larının Azerbaycan tarafından Karabağ'daki işgalci Ermeni güçlerine karşı kullanılmasının ardından motor ve kamera sistemleri için Kanadalı şirketten ambargo gelmişti. Bu ambargo sonrasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Kanada'ya cevap geldi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Bugün %93 yerlilik ve hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz. Şimdi hedef kalan %7..." mesajını verdi.
BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından SİHA paylaşımında bulundu.
Bayraktar, hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın yüzde yüz yerlilik ile SİHA üretimine kalan hedefin yüzde 7 olduğunu açıklayarak "Durmak yok! Milli Teknoloji Hamlesi bunun için var" mesajını verdi.
ABD PARASIYLA BİLE VERMEMİŞTİ
Haluk Bayraktar 10 yıl önce ABD Senatosunun Predator SİHA’yı parasıyla bile vermediğini belirtti.
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