Bayraktar'dan müthiş SİHA mesajı: Şimdi son 7 kaldı

BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından SİHA paylaşımında bulundu.

Bayraktar, hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın yüzde yüz yerlilik ile SİHA üretimine kalan hedefin yüzde 7 olduğunu açıklayarak "Durmak yok! Milli Teknoloji Hamlesi bunun için var" mesajını verdi.

ABD PARASIYLA BİLE VERMEMİŞTİ

Haluk Bayraktar 10 yıl önce ABD Senatosunun Predator SİHA’yı parasıyla bile vermediğini belirtti.