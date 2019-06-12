Hakurk'ta komandolar anında karşılık verdi: 2 terörist öldürüldü
Hakurk'ta komandolara saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık verildi. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'na devam eden komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık verdi.
İki teröristi etkisiz hale getiren komandolar, teröristlerle beraber 2 AK-47 tüfek ve kafa kamerası ele geçirdi.
45 terörist etkisiz hale getirildi
Harekatın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu.
Bakanlık tarafından, ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntüleri de paylaşıldı.
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