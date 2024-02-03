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03 Şubat 2024 Cumartesi 06:35:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 06:35:00

Hakkari 4.3 ile sallandı

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : hakkari yüksekova deprem
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