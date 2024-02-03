Hakkari 4.3 ile sallandı
Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-02-03
Saat:06:09:27 TSİ
Enlem:37.33 N
Boylam:43.97917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KBwYcHaTmm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi