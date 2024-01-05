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05 Ocak 2024 Cuma 20:44:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 20:44:00

Guterres, Holguin Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadı

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BM Genel Sekreteri Guterres, eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadı.

BM Sözcülük Ofisi'nden, atamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in Cuellar'dan "kendi adına Kıbrıs konusunda ileriye dönük ortak nokta bulmak için iyi niyet rolünü üstlenmesini talep ettiği ve kendisine Kıbrıs konusunda tavsiye vermesini istediği" aktarıldı.

Guterres'in eski Kolombiya Dışişleri Bakanı'nı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadığı belirtilen açıklamada, Cuellar'ın üst düzey diplomatik deneyimine işaret edildi.

2010-2018 yıllarında Kolombiya Dışişleri Bakanlığını yürüten Cuellar, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Kıbrıs Özel Temsilcisi'nden farklı olarak Şahsi Temsilci Cuellar'ın, görev yetkilerini BM Güvenlik Konseyi yerine doğrudan Guterres'ten alması bekleniyor.

Etiketler : BM Genel Sekreteri Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar
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