19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:49:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:49:00
Gözler bu toplantıda ve çıkacak kararlarda! Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanıyor.
Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Antalya'da korkunç cinayet! Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından canice bıçaklanarak öldürüldü
Karantinada olması gerekirken çiğ köfte satışı yaparken yakalanan vatandaşın savunması pes dedirtti: : Ağrım sızım yok ki
- Teröristbaşları Cemil Bayık ve Murat Karayılan kaçacak delik arıyor
- Türkiye'den Mali'deki askeri darbeye ilişkin açıklama: Endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz
- Gözler bu toplantıda ve çıkacak kararlarda! Bilim Kurulu bugün toplanıyor
- Üçlü askeri koordinasyon! Misrata'da deniz üssü Doha'da askeri merkez
- MSB'den Zap'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler
- Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu!