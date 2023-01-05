Gönül gözüyle aynı sınıftalar

Görme engelli çocuğu olanlar, evlatlarının ödevlerinde destek olabilmek için yıllar sonra okul sıralarına döndü. Braille alfabesi öğrenmek için çabalayan aileler 'Ödevlerini gösterdiğinde biz hiçbir şey yapamıyorduk' diyor.

TABLET YA DA DAKTİLOLU EĞİTİM

Ankara'da görme engelli çocuğu olan veliler, evlatlarının ödevlerinde destek olabilmek için yıllar sonra okul sıralarına dönerek Braille alfabesi öğreniyor. Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu'nda öğrenciler, görme derecelerine ve el kaslarının gelişme durumuna göre yazıyı tablet ve daktilo üzerinde öğreniyor. İlkokulda özel eğitim öğretmeni olan Gülten İşitmez, "Birinci sınıfa başlarken genelde tablet üzerinden başlıyoruz ama bazen çocuklarımızın özel durumları oluyor. Bu çocuklar el kasları gelişemediği için tableti kullanmakta zorlanıyor. Bu durumda çocuğun özelliğine göre materyal hazırlıyoruz" diye konuştu.

ANNE BABALAR DA ÇOCUK DA MEMNUN

Bazı velilerin çocuklarına ödev yaptırırken Braille alfabesinde zorlandığını belirten İşitmez, bu konuda elinden geldiği kadar velilere de yardımcı olduğunu söyledi. İşitmez, "Birçok veli çocuğuyla beraber Braille alfabesini öğrendi. Bazen velileri sınıfa davet edip Braille alfabesini gösteriyorum. Eğer veli okula gelemiyorsa da ben sınıfımda çocuklarla nasıl çalıştığıma yönelik videolar çekip velilere gönderiyorum" diye konuştu. Veliler de, "Çocuk eve gelip ödevlerini gösterdiğinde biz hiçbir şey yapamıyorduk. Okula bomboş göndermiş gibi hissediyorduk. Baktık olmuyor biz de evde öğrenmeye başladık" dedi.

Kabartmalı yazı sisteminin kullanıldığı "Braille Alfabesi"nde, 6 noktanın farklı kombinasyonlarıyla harfler ve rakamlar oluşuyor.