VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DEAŞ'ın finansman ayağına darbe! Mal varlıkları donduruldu
DEAŞ'ın finansman ayağına darbe! Mal varlıkları donduruldu
Yunanistan Türk balıkçı teknelerini taciz etmeye kalktı... Cevabını aldı
Başkan Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü
Putin'den Rus ordusuna Ukrayna'da ateşkes talimatı
Yunanistan'a kaçacaklardı... Teröristler yakalandı
MİLGEM Korvet Projesi mükemmel bir örnek...
Bakan Nebati: Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor
Şehit polis Fethi Sekin için Elazığ'da anma
İran'la nükleer anlaşma çıkmaza girdi
2022 dünya ayrımcılık gündemi
2022 dünya protesto gündemi
Lecceli futbolcular Umtiti ve Banda ırkçılığa maruz kaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Yolsuzluk davasında hüküm giyen eski Malezya Başbakanı, yeniden yargılanmak için BM'ye dilekçe verdi
Sarıkamış şehitleri 6-8 Ocak'ta "Biz Hep Aynı İzdeyiz" mottosuyla anılacak
Başkan Erdoğan: Seçim tarihini güncelleyebiliriz
Ödeme planı nasıl olacak? Proje ne zaman başlayacak?
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı!
Başkan Erdoğan: Bizim icraatımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayali bile yetişemez
İsrail hapishanelerinde 40 yıllık mahkumiyetini tamamlayan Filistinli tahliye edildi
Norveç, Ukrayna'ya 10 bin modern top mermisi gönderdiğini açıkladı
Hırvatlar, Avro Bölgesi'ne dahil olmanın getirdiği değişim sürecini değerlendirdi
Geleneksel atlı sporlarda amaç gençleri ata sporlarıyla buluşturmak
05 Ocak 2023 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 20:00:00

Gönül gözüyle aynı sınıftalar

ABONE OL

Görme engelli çocuğu olanlar, evlatlarının ödevlerinde destek olabilmek için yıllar sonra okul sıralarına döndü. Braille alfabesi öğrenmek için çabalayan aileler 'Ödevlerini gösterdiğinde biz hiçbir şey yapamıyorduk' diyor.

Görme engelli çocuğu olanlar, evlatlarının ödevlerinde destek olabilmek için yıllar sonra okul sıralarına döndü. Braille alfabesi öğrenmek için çabalayan aileler 'Ödevlerini gösterdiğinde biz hiçbir şey yapamıyorduk' diyor.

TABLET YA DA DAKTİLOLU EĞİTİM

Ankara'da görme engelli çocuğu olan veliler, evlatlarının ödevlerinde destek olabilmek için yıllar sonra okul sıralarına dönerek Braille alfabesi öğreniyor. Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu'nda öğrenciler, görme derecelerine ve el kaslarının gelişme durumuna göre yazıyı tablet ve daktilo üzerinde öğreniyor. İlkokulda özel eğitim öğretmeni olan Gülten İşitmez, "Birinci sınıfa başlarken genelde tablet üzerinden başlıyoruz ama bazen çocuklarımızın özel durumları oluyor. Bu çocuklar el kasları gelişemediği için tableti kullanmakta zorlanıyor. Bu durumda çocuğun özelliğine göre materyal hazırlıyoruz" diye konuştu.

ANNE BABALAR DA ÇOCUK DA MEMNUN

Bazı velilerin çocuklarına ödev yaptırırken Braille alfabesinde zorlandığını belirten İşitmez, bu konuda elinden geldiği kadar velilere de yardımcı olduğunu söyledi. İşitmez, "Birçok veli çocuğuyla beraber Braille alfabesini öğrendi. Bazen velileri sınıfa davet edip Braille alfabesini gösteriyorum. Eğer veli okula gelemiyorsa da ben sınıfımda çocuklarla nasıl çalıştığıma yönelik videolar çekip velilere gönderiyorum" diye konuştu. Veliler de, "Çocuk eve gelip ödevlerini gösterdiğinde biz hiçbir şey yapamıyorduk. Okula bomboş göndermiş gibi hissediyorduk. Baktık olmuyor biz de evde öğrenmeye başladık" dedi.

Kabartmalı yazı sisteminin kullanıldığı "Braille Alfabesi"nde, 6 noktanın farklı kombinasyonlarıyla harfler ve rakamlar oluşuyor.

Etiketler : Görme engelli Braille alfabesi Braille Alfabesi
ABD'de ünlü aktör Renner, kar kürediği sırada kaza geçirerek yaralandı

ABD'de ünlü aktör Renner, kar kürediği sırada kaza geçirerek yaralandı
Tek kalma enerjisini seviyorum

Tek kalma enerjisini seviyorum
Defne olarak dönüyor

Defne olarak dönüyor
Kıyafetlerin geliri hayvan barınaklarına

Kıyafetlerin geliri hayvan barınaklarına
2023'ün ilk anlaşması

2023'ün ilk anlaşması
2 gecede 3 konser

2 gecede 3 konser
Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım

Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım
Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf
Çıplak ayaklı karlar prensesi

Çıplak ayaklı karlar prensesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX