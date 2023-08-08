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08 Ağustos 2023 Salı 10:43:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 10:43:00

Geri adım yok! Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisine dikkat çektiler

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Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı son açıklamalar Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde, Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisine dikkat çekilerek 'Geri adım yok' manşeti atıldı.

Yunanistan 'Türkiye'nin attığı her adımı takip ediyor. Yunan basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamaları mercek altına aldı. 'Geri adım yok' başlığı attı.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda "Bölgemizde tüm ülkelerle ilişkilerimizi pozitif gündem üzerinden ilerletme arzusu içerisindeyiz. Komşumuz Yunanistan'la ihtilaflı meselelere çözüm bulma konusunda mevcut pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Biz bu konuda samimiyiz. Yunan tarafının da aynı samimiyeti göstereceğini ümit ediyoruz.

3 KIRMIZI ÇİZGİ

Bakan Fidan, "Milli davamız Kıbrıs'taki duruşumuz açıktır. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel politikamızdır. Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yunan Etnos gazetesi, Bakan Fidan'ın tartışmalı konuların çözümünde mihenk taşının olumlu atmosfer olduğundan söz ettiği ifade edildi.

"EGE, AKDENİZ VE KIBRIS'TA ANKARA İÇİN GERİ ADIM YOK"

Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği vurgusuna dikkat çekilen habere 'Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta Ankara için geri adım yok' başlığı atıldı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Bir başka haberde ise Başkan Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamalarında, Türkiye'nin Kıbrıs'taki soydaşlarını zorbalara terk edilmediğini vurguladığına dikkat çekildi.

"ÇIKARLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CNN Greece'te yer alan haberde ise Bakan Fidan'ın sözlerine dikkat çekildi. Yunanistan-Türkiye ilişkilerine değinerek, "Ege ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz" dediği hatırlatıldı.

Etiketler : Yunanistan Başkan Erdoğan Kıbrıs Türkleri
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