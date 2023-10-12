Gazze sınırında tank hareketliliği: İsrail öbüslerle vuruyor
Kaynak: AA
İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın Gazze sınıra yakın bölgedeki hareketliliği gözlemlendi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.
İsrail ordusu hava ve denizin yanı sıra obüslerle de Gazze'yi vuruyor.
Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Bölgede durum daha da kritik hale gelirken, akşam saatlerinde İsrail'e ait çok sayıda tankın Sderot yakınında toplandıkları alandan hareket etmesi göze çarptı.
Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.
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