Gaziantep'te bin 520 kişiye koronavirüs cezası
Kaynak: TRTHaber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'te, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan bin 520 kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1520 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.
Ayrıca denetlenen 243 iş yerinden 1'ine işlem yapıldı.
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