Fransız Le Monde gazetesi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolünü yazdı... CHP bu haberi görmesin

Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını korumak için harekete geçti.



Kıbrıs'ta garantör statüsü sorumluğuna sahip olan Ankara, bölge ülkelerinin Akdeniz'de attığı tek taraflı haksız adımlara karşı önlemlerini alıyor.

Bu kapsamda Libya'nın meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası imzalandı. Son olarak Trablus ile 7 ruhsat alanı belirlenirken, söz konusu bölgelerde petrol araması yapılacak.

FRANSIZ BASININDAN TÜRKİYE ANALİZİ

Türkiye'nin adımlarından rahatsız olan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve destekçileri, Doğu Akdeniz ve Libya'da gerilimi artırmanın peşinde koşarken, Fransız medyasında Ankara'nın bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken bir yazı yer aldı.

"ERDOĞAN, ATATÜRK'ÜN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR"



Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki oyun değiştirici rolüne işaret etti. Gazetenin yazısında Gazi Mustafa Kemal ile Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaştırıldı.

Gazete, "Erdoğan, Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Mustafa Kemal'in 1918'den sonra Türkiye'yi bölmeye çalışan Batılı güçlere karşı mücadelesini sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.