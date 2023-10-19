Flamingolar göç öncesi Tokat'ta

Tokat'ta Kamış Gölü, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Alpu Irmağı'ndan göle yapılan kanalla su getirilen gölde su seviyesinin artmasıyla kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde yaşayan flamingolar, yüzerken görüntülendi. Ekim Aylarında göç eden flamingolar ve gölet doğal güzelliğiyle mest etti.

