"Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke Türkiye"

Filistin Ekonomi Bakanlığı: Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke Türkiye'dir

Filistin Ekonomi Bakanlığı Politika ve İstatistik Departmanı Direktörü Yusuf, yaptığı açıklamada, 10 yıl önceye kadar İsrail'den sonra Filistin'e ürün ihraç eden ülkelerin başında Çin'in geldiğini söyledi.

Filistin'in ithalat yaptığı Türkiye'nin son 5 yılda Çin'in yerini aldığına dikkati çeken Yusuf, "İsrail'i istisna tutarsak Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke Türkiye'dir." diye konuştu.

Filistin piyasalarına ithal edilen Türk ürünlerinin diğer dünya ülkeleri ürünlerine oranla hızla artarak birinci sırada yer aldığına vurgu yapan Yusuf, Filistin'in Türkiye'yle ticaret hacminin ithalat ve ihracat düzeylerinde net artış gösterdiğini belirtti.

FİLİSTİN ÜRÜNLERİNİN TÜRK PAZARINDAKİ PAYI DA ARTTI



Filistinli yetkili Yusuf, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı ticaret hacmi rakamlarındaki artış oranı net ortada. İki ülke (Filistin-Türkiye) arasındaki ticaret hacmi 2022 yılında 900 milyon doları aştı. İkili ticaret hacmi 2022 yılında 2021'e oranla yüzde 12 arttı, 2021 yılında ise 2020 yılına oranla yüzde 32 arttı. Bu da (Türkiye'den Filistin'e) ithalatın büyümesini gösteriyor."

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Türkiye'nin Filistin'e ihraç ettiği ürünlerin başında demir, ahşap, bitkisel yağlar, tekstil, mobilya ve gıda ürünlerinin geldiğine vurgu yapan Yusuf, "Türkiye, Filistin ithalat pazarında lider olmakla yetinmiyor. Bilakis Ankara, Filistin ürünlerinin de Türk pazarındaki payını artırmasına katkı sundu." ifadelerini kullandı.

Türk üreticilerin Filistin pazarında kabul gördüğünün altını çizen Yusuf, bunun da Türk ürünlerinin yüksek kalite standartlarından taviz vermediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Yusuf, "Ticaretteki bu rakamlar aslında Türkiye'nin Filistinlilere ne kadar yakın olduğunu ve onlara desteklerini yansıtıyor. Filistinli tüketici de yabancı veya İsrail menşeli ürünlere göre Türk ürünlerini daha kaliteli görüyor." dedi.

FİLİSTİN'E İTHALAT İSRAİL ÜZERİNDEN YAPILIYOR



Filistin ticaretinin İsrail üzerinden yapılması sebebiyle hem Filistin'in hem de İsrail'in ticaret verilerinin çarpıtıldığını vurgulayan Yusuf, "Türkiye, Filistin pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak birçok alanda sanayisi olan bir ülkedir. Ancak İsrail'in kısıtlamaları ve onunla olan ekonomik anlaşmalar, Filistin ile Türkiye arasında ticari alışverişte ortaklık kurulmasını kısıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin sınır kapıları konusunda bir egemenliğe sahip olmadığına işaret eden Yusuf, dolayısıyla Filistin'in ithal ettiği tüm ürünlerin İsrail'den geçmek zorunda kaldığını belirtti.

İsrail'in tüm sınır kapılarını kontrolünde tuttuğunun altını çizen Yusuf, "Filistin'in ithal ettiği ürünler, Akdeniz'e açılan Hayfa veya Aşdod limanlarından ulaştırılıyor. İthalat aynı zamanda Ürdün'le olan sınır kapısı üzerinden ulaştırılıyor." diye konuştu.

Yusuf, İsrail'in sınır kapılarını kontrolünde tutması sebebiyle Filistin'e ithal eden edilen ürünlerin maliyetlerini artırdığını ve bunun da tüketiciyi etkilediğini aktardı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince Filistin dış ticareti sadece İsrail üzerinden yapılıyor.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, İsrail'den sonra Filistin'in en büyük ticaret ortağı ülkeler yıllık 900 milyon doları aşan rakamlarla Türkiye ve Çin'dir.

Filistin'in dünya ülkelerinden ithal ettiği ürünler, Hayfa ve Aşdod limanlarından teslim alınarak kara yoluyla Filistin pazarına ulaştırılıyor.

Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı vergileri, aylık olarak Filistin hazinesine aktarıyor.