Filistin diplomasisi sürüyor: Başkan Erdoğan, Lula ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Görüşmede İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ele alındı.
Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak, hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesi ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 17, 2023
Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu....
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