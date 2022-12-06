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FETÖ'ye yönelik jandarma sınavlarında usulsüzlük operasyonunda 13 zanlı yakalandı
06 Aralık 2022 Salı 10:33:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 10:33:00

FETÖ'ye yönelik jandarma sınavlarında usulsüzlük operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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Örgüt üyelerinin astsubaylık mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yöntemiyle çeşitli kamu görevlerine sızmasına ilişkin İstanbul merkezli Samsun, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ve Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yöntemiyle kamu görevlerine sızmasına ilişkin 4 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında, JAMYO ve JATEK mülakat sınavlarında, aday numarası üzerinden kodlama yöntemiyle örgüt mensuplarının kamu görevine sızdırıldığına dair tespitlerin yapıldığı belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen görevdeki polis memuru, astsubay, infaz koruma memuru ve zabıtanın aralarında olduğu 17 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Samsun, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : fetö jandarma sınavları usulsüzlük operasyon
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