04 Aralık 2020 Cuma 19:29:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 19:29:00
FETÖ'nün 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek
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