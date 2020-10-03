FETÖ firarisi öğretmen Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Kaynak: AA
Edirne'nin Enez ilçesinden Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan zanlı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Zonguldak'ta adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan F.T, 1 Ekim'de Edirne'nin Enez ilçesinden Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kente getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şüphelinin 4 yıldır firari olduğu öğrenildi.
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