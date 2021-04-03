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03 Nisan 2021 Cumartesi 00:58:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 00:58:00

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı

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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Her yıl 2 Nisan'da otizmli bireylere dikkati çekmek amacıyla Otizm Farkındalık Günü kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. Bu çerçevede, "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyasının Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfının çağrısıyla FSM Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü maviye büründü.

Öte yandan, Sultanahmet Meydanı'nda görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de araçlarının mavi renkteki farlarını yakarak kampanyaya destek verdi.

Etiketler : Fatih Sultan Mehmet köprüsü yavuz sultan selim köprüs otizm
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