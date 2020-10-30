İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından '#İthamEdiyorum...!' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Emile Zola, Fransız halkına 122 yıl sonra aynı mesajla sesleniyor" diyerek, ünlü yazar Emile Zola'nın mektubunun günümüze uyarlanmış halini Fransızca ve Türkçe olarak paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Dün Yahudilere karşı geliştirilen nefret söylemi ve ırkçılık bugün Müslümanlar üzerinde tekrarlanıyor. Biz İslam’ı Macron’dan, Charlie Hebdo’dan öğrenecek değiliz. Maalesef özgürlük, eşitlik ve kardeşlik adına yine talihsiz bir gün yaşanıyor, insan onuruna ve değerlerine yönelik hakarette sınır tanımayan Charlie Hebdo, köklü Fransız düşünce geleceğine yönelik büyük ve yıkıcı bir tehdit oluşturuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürücü, yakışıksız ifade ve çizimlere yer veriyor. Mizahın birleştiriciliği siyasi gündemler uğruna heba edilmemeli. Bu çirkin tavrı en başından beri açıkça kınıyor ve itham ediyoruz.” ifadelerini kullandı.