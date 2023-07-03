Evlat dehşeti! Babasını öldürdü

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03 Temmuz 2023 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 07:31:00

Evlat dehşeti: Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi

Kaynak: AA

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Samsun'un Alaçam ilçesinde, babasını pompalı tüfekle vurarak öldüren ve babaannesini de tüfeğin dipçiği ile başından yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Gökçeboğaz Mahallesi'nde, 23 yaşındaki D.A, babası Yaşar A. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonrası D.A, babasına önce evin avlusunda, daha sonra da yaralı olarak kaçmaya çalıştığı ana yolda ateş etti.

Saldırıyı engellemeye çalışan babaanne Safinaz D'yi (68) de pompalı tüfeğin dipçiği ile başına vurarak yaralayan D.A, babasının bulunduğu evi de ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede baba Yaşar A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Babaanne Safinaz D. ise ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Baba Yaşar A'nın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp morguna gönderilirken, babaannenin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirledi ve aracın gidiş güzergahında tedbir aldı.

Jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüphelinin bulunduğu aracı Etyemez Mahallesi mevkisinde durdurdu. Zanlı gözaltına alınırken, araçta saldırıda kullanılan tüfek ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : Samsun silah pompalı tüfek
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