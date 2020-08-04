Eski HDP Muş Milletvekili Işık hakkında fezleke
Kaynak: AA
Eşini darp ettiği gerekçesiyle HDP'den ihraç edilen Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen eşi Ebru Işık'a yönelik şiddette bulunduğu gerekçesiyle fezleke hazırlandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 27'nci Dönem Milletvekili Işık hakkında, "Eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığı bildirildi.
Fezlekenin, Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden Mensur Işık'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.
- Türkiye'den Kıbrıs'a ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi müjdesi
- Eski HDP Muş Milletvekili Işık hakkında fezleke
- İçişleri Bakanlığı'ndan halı saha açıklaması
- Ayasofya için yoğun ilgi devam ediyor
- NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni
- Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 tedavisinde yeni karar