Erzurum'da 2 terörist teslim oldu
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Erzurum Şenkaya’da, 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatılmış, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti
Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.
Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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