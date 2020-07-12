Erzurum'da 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Erzurum Şenkaya’da, 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatılmış, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti

Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur