Eren Kış-2 operasyonu başladı

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11 Kasım 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 10:30:00

"Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengili" operasyonu başlatıldı

Kaynak: DHA

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatay'da 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengili' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 718 personelle 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hatay'da 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Hatay Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli OPERASSYON
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