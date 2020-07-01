4 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti

Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyareti belli oldu
Başkan Erdoğan, pandemi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek. Erdoğan, yarın Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.
Son olarak 9 Mart 2020 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle Belçika'ya giden Başkan Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.
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