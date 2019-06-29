Erdoğan'dan yoğun diplomasi

Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da 2 gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle dün başladı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la kısa görüşmeler yaptı. Liderlerin görüşmesi sıcak görüntülere sahne oldu.

HEYETLERARASI GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha sonra heyetlerarası görüşmede yeniden bir araya geldi. G-20 zirvesinin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme bir saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Erdoğan bu toplantının ardından, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Başkan Erdoğan, dünkü programı çerçevesinde Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı da kabul etti. Bu görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Hazine Bakanı Albayrak da hazır bulundu. Erdoğan, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan “Dijital Ekonomi” temalı liderler etkinliğine geçti. Etkinliğin ardından liderler, “Küresel Ekonomi”, “Ticaret ve Yatırımlar” temalı oturum ve çalışma yemeğine katıldı.

ZİRVE BUGÜN SONA ERECEK

Zirvenin ikinci ve son günü, “Kadının Güçlendirilmesi” temasıyla yapılacak özel oturumla başlayacak. Bir saat 15 dakika sürmesi öngörülen oturumdan sonra zirvenin üçüncü oturumu “Eşitsizlikleri Gidermek - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturmak” başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek. Bugün öğleden sonra, liderler, “İklim Değişikliği-Çevre ve Enerji” temalı zirvenin son oturumuna katılacak. Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin de yer aldığı 30 bin kişi katılıyor.

Erdoğan'ın Putin ve Macron'la görüşmeleri de sıcak görüntülere sahne oldu.

ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, G-20 Zirvesi programı kapsamında düzenlenen, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı. Erdoğan çifti etkinliğe katılmak üzere konakladıkları otelden çıkarken , Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan çifti vatandaşları selamladı.