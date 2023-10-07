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07 Ekim 2023 Cumartesi 07:16:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 07:16:00

Enkazda sanatsal çalışma

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Saype adıyla tanınan Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legros, birliği, yardımlaşmayı ve ortak çabayı simgelemek amacıyla dünyanın farklı noktalarına çizdiği iç içe geçen tokalaşmış elleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da yıkıntılar arasında resmediyor.

Saype adıyla tanınan Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legros, birliği, yardımlaşmayı ve ortak çabayı simgelemek amacıyla dünyanın farklı noktalarına çizdiği iç içe geçen tokalaşmış elleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da yıkıntılar arasında resmediyor.

İki yardımcısıyla Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki enkaz alanına iç içe geçen tokalaşmış elleri çizen Legros, İsviçre Büyükelçiliği ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi desteğiyle çalışmayı sürdürüyor. Legros, Altınözü ilçesinde de çalışma yapacağını dile getirdi.

Etiketler : Enkazda sanatsal çalışma Guillaume Legros İsviçre Büyükelçiliği
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