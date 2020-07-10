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10 Temmuz 2020 Cuma 15:48:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 15:48:00

Emniyet Genel Müdürlüğünden atamalara ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğü 627 personelin atamasına ilişkin bir gazetede yer alan iddialar üzerine açıklamada bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden atamalara ilişkin yapılan açıklamada, "627 personel, bulundukları illerde görev sürelerini doldurması, doğu görevi sıralarının gelmesi, birimlerimizin talepleri ve ihtiyaçları ile bazı personelimizin de kendi istekleri doğrultusunda atamaya tabi tutulmuşlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden atamalara ilişkin bir gazetede yer alan iddialar üzerine açıklama yapıldı.

Açıklamada, mevzuat gereği her yıl yapılan emniyet müdürü ve amiri rütbesindeki personelin 2020 atamalarının 8 Temmuz'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda 2, 3 ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbesindeki 627 personelin bulundukları illerde görev sürelerini doldurması, doğu görevi sıralarının gelmesi, birimlerin talepleri ve ihtiyaçları ile bazı çalışanların da kendi istekleri doğrultusunda atamaya tabi tutuldukları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda İstanbul'dan 51, Ankara'dan 33, İzmir'den 30, Antalya'dan 25, Adana'dan 14, Mersin'den ise 10 personel, zikredilen hususların yanı sıra bulundukları illerde hizmet sürelerinin çok üzerinde, toplamda 10 ile 26 yıl arasında değişen sürelerde görev yapmalarından dolayı bu illerde yönetici yoğunluğu oluşmuştur. Söz konusu atamalarla Anadolu illerinde yaşanan yönetici ihtiyacının giderilmesini teminen bu illerden Anadolu illerine görevlendirme gerçekleştirilmiştir.

İstanbul'dan 51 yönetici meslektaşımızın diğer illere atanmasına karşın 10 yönetici meslektaşımızın İstanbul'a atanması sağlanmıştır. Ayrıca Ankara'ya 7, İzmir'e 2, Antalya'ya 1, Adana'ya 8, Mersin'e ise 3 rütbeli mesai arkadaşımızın ataması yapılmıştır.

Atama işlemi, açıklanan hususlar doğrultusunda yapılmıştır. Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamakla mükellef Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer güvenlik birimlerimizle ilgili bahse konu gazetede kasıtlı, mesnedi olmayan sürekli yalan haberler üretildiğinden hukuki haklarımızı saklı tutuyor, kamuoyuna doğru bilgiyi vermeyi görev addediyoruz."

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