Emine Erdoğan'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yazar Alev Alatlı'nın vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli münevverlerden, daima hak ve hakikatten taraf duruşuyla gönlümüzde ve hafızamızda müstesna bir yere sahip Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Geride sevgi ve saygıyla anılacak bir ömür, unutulmaz eserler ve aydınlık bir iz bıraktı. Kendi ifadeleriyle Sayın Alatlı'yı 'güneşin battığı diyarlardan doğduğu diyarlara, aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret etmeye çalışan, hakikati arayan bir entelektüel' olarak hürmetle anacağız. Sayın Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."