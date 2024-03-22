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Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
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22 Mart 2024 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 16:00:00

Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Dünya Su Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir yudum suyun, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım."

Etiketler : emine erdoğan 22 mart dünya su günü
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