Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, Dünya Su Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir yudum suyun, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirtti.
Bir yudum su, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışıdır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 22, 2024
Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. #SuVerimliliği Seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü.
Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak... pic.twitter.com/5oEihFk4MF
Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım."
- Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
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