Eli kanlı terör örgütünün tuzaklarını bozguna uğratan tim METİ: Yüzde 99 başarı felakettir

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) 'yüzde 99 başarı felakettir' ilkesiyle çalışıyorlar.



TRT Haber'in haberine göre, mayın ve patlayıcıların tespit ve imhasında en gelişmiş teknolojilerden yararlanıyorlar.

Görev yaptıkları yerlerden biri de Barış Pınarı bölgesi...

"ARAS" EŞLİK EDİYOR

Teröristler, birçok arazi ve yerleşim yerine mayın ve patlayıcı tuzakladı. Tel Abyad, Ayn El Arab sınırında bulunan Şarik Abdi köyünde yaşayanlar bu nedenle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Köye gelen METİ timleri mayın ve patlayıcıları yok etmek için görev başında.

Çalışmalar büyük bir titizlikle ilerliyor.

Tim ilk olarak gerekli tedbirleri alıp bomba, mayın ve patlayıcı arama- tarama faaliyetine başlıyor. Uzaktan kumandalı patlayıcılara karşı sinyal kesiciler çalıştırılıyor. İki kol halinde ilerleyen time, bomba ve patlayıcı arama köpeği "Aras" eşlik ediyor.

METİ TİMLERİ, TUZAKLANMIŞ PATLAYICIYI TESPİT EDİYOR

Arama tarama faaliyetinde METİ timleri, bir evin yakınına tuzaklanmış patlayıcıyı tespit ediyor. Detaylı incelemede 2,5 kilogram TNT ile güçlendirilmiş patlayıcı olduğu anlaşılıyor.

Timin şimdiki görevi ise patlayıcının imhası. İlk olarak patlayıcının bulunduğu bölgede güvenli alan oluşturuluyor. Özel kıyafetli personel, patlayıcının olduğu yerde inceleme yapıyor. Patlayıcının imhası için büyük bir dikkatle fünye yerleştiriyor.

930 PATLAYICI VE MAYIN İMHA EDİLDİ

Tel Abyad'ın batısında şuana kadar 930 el yapımı patlayıcı ve mayın bulundu ve dikkat şekilde imha edildi.

METİ timleri sivil halkın güvenliği için Barış Pınarı bölgesinde büyük bir dikkatle görevlerini sürdürüyor.