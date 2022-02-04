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04 Şubat 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 16:00:00

Elektrik faturasında indirim geliyor

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Son Dakika Haberleri.. Esnafa elektrik faturasında indirim geliyor. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, paket üzerinde çalışmalar sürüyor. Düzenleme faturaları düşürecek.

Esnafa elektrik faturasında indirim geliyor. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in güvenilir kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, aynı meskenlerde olduğu gibi belirli bir KW'ye kadar belirli bir bir fiyat uygulaması yapılacak. İşte detaylar...

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in yaptığı açıklamaya göre, elektrikle ilgili olarak esnafa yönelik yeni bir paket üzerinde çalışılıyor.

Çiçek, aktardığı bilgide şu ifadelerde bulundu:

"Sanayici ile esnafın kullandığı elektriğin fiyatı aynı. Bu nedenle aynı meskenlerde olduğu gibi belirli bir KW'ye kadar belirli bir bir fiyat uygulaması yapılacak ya da bir ara kademe yani meskenle ticarethane arasında bir esnaf paketi gibi hazırlanacak. Bu konuda bir çalışma olduğunu biliyorum

Etiketler : ELEKTİRİK İNDİRİM FATURA
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