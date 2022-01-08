VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
DSİ, yatırımlarla Türkiye'yi ihya etmeye devam ediyor
Tiktok albümü
"Yakın arkadaşım"
Eski milli futbolcu Alpay Özalan 'yeni spor yasası'nı anlattı
40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açılıyor
Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı
2 saatlik performans
41. yaşa eşten sürpriz
Dominik öncesi fasulye dopingi
Ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı
Bakan Bilgin'den 3600 Ek gösterge açıklaması
Sarıkamış şehitleri için okunan hatimlerin duasını yaptı
İsrailli bakanın Filistinli kadınlara tecavüzü savunduğu ortaya çıktı
"Sinema bir keşif yolculuğu"
Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu'na 'sıfır zam' tepkisi
Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı
Şırnak merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16'sı tutuklandı
Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı
Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atandı
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
18 maddelik 'tematik ekonomi paketi' Komisyonda kabul edildi
08 Ocak 2022 Cumartesi 13:09:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 13:09:00

DSİ, yatırımlarla Türkiye'yi ihya etmeye devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 11. Kalkınma Planı ve Tarım Şurası kararları doğrultusunda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP ve DOKAP başta olmak üzere sulama yatırımlarını hızlandırarak Türkiye'yi ihya etmeye devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, 110 bin hektarlık Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Projesi, 55 bin hektar Çumra 3. Merhale Projesi, 235 bin hektar Silvan Projesi, 134 bin hektar Aşağı Fırat 2.Merhale Projesi'nin söz konusu yatırımların sadece birkaçı olduğunu belirtti.

Dünya Bankası Finansmanı ile Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında su tasarrufu sağlamak ve suyun daha ekonomik kullanılması amacıyla sulamalarda kapalı sistem rehabilitasyonu çalışmalarını başlattıklarının bilgisini veren Yıldız, "Toplam 50 bin 398 hektar alana sahip olan bu projeler, Isparta Atabey, Manisa Alaşehir, Konya Ereğli İvriz Sol Sahil ve Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Sulamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Yıldız, GAP kapsamında sulamaya açılan alan oranının yüzde 58'e yükseldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"GAP'ta sulama projelerinin en önemli bölümü olan ana kanalların büyük bir kısmı tamamlandı. İnşa edilen kanallardan Şanlıurfa-Mardin Ana Kanalı adeta suni bir nehir gibidir. 221 kilometre uzunluğundaki ana kanalın debisi saniyede 200 metreküp olup Kızılırmak'ın mart ayı debisine eşittir. GAP tamamlandığında, sulama, enerji ve içme suyu faydası olmak üzere milli ekonomiye yıllık toplam 6,7 milyar dolar katkı sağlanacak."

KOP'un ise GAP'tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıdığını ifade eden Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Konya'nın su rüyasını gerçekleştirmek için uygulamaya konulan toplam 1 milyon 550 bin hektar olan sulama alanının yüzde 70'i hizmete alınmış, projenin kilit tesisi olan Mavi Tünel Projesi'nden ovaya su aktarılmaya başlanmıştır. KOP tamamlandığında milli ekonomiye yıllık toplam 3,12 milyar dolar katkı sağlanacaktır."

"KURAKLIĞA RAĞMEN SULAMA SEZONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Yıldız, geçen yıl, kuraklığa rağmen sulamalarda ciddi bir sıkıntı yaşanmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sulama birliklerimizin başarılı çalışmaları sayesinde sulama sezonları başarıyla tamamlanmıştır. Bununla birlikte sulamada modern şebekeye geçerek büyük tasarruf sağladık. Hizmete açılan alanlarda, borulu şebekeyle sulanan arazimizi yüzde 6'dan yüzde 29'lara çıkardık. Ülkemiz genelinde sulama yatırımlarıyla beraber eş zamanlı yürüttüğümüz arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinde 2021 sonu itibarıyla toplamda 6,02 milyon hektar alanda toplulaştırma tescil çalışmaları tamamlanmıştır. Arazi toplulaştırma projelerinde 2023 hedefimiz, 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma tescil çalışmalarının tamamlanmasıdır."

İçme suyu yatırımları kapsamında, 81 il için eylem planları hazırlandığını hatırlatan Yıldız, 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedefleri doğrultusunda şehirlere memba kalitesinde içme suyu temin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, geçen yıl sonunda 49 milyon kişiye yaklaşık yıllık 5 milyar metreküp içme kullanma suyu temin ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yatırımlar yapılmamış olsaydı 44 il kısmen veya tamamen susuz kalacaktı. Bununla birlikte Ankara'nın asırlık rüyası olan ve 31,5 kilometreyle Türkiye'nin en uzun içme suyu tünelini içinde barındıran Gerede Sistemini tamamladık. Gerede sistemi sayesinde başkentimize yıllık 226 milyon metreküp su aktarılacak ve 2050'ye kadar su problemi yaşanmayacaktır. Kilis Yukarı Afrin Barajı, Gaziantep Düzbağ ve Konya Mavi Tünel İçme Suyu Projeleri ise hizmete aldığımız diğer projelerden bazılarıdır. Samsun 19 Mayıs, Denizli, Trabzon, Çanakkale, Nazilli, Milas ve İzmir Karaburun İçme Suyu, Çorum Koçhisar 2. Merhale, Adıyaman Besni Gölbaşı ve daha birçok yerde içme suyu yatırım çalışmalarımız devam etmektedir. Öncelikli olarak içme suyu temin edilen veya edilmesi planlanan havzalarda genellikle baraj, gölet gibi depolamaların membasında kirlilik tehdidi oluşturan atık suların toplanması, arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılması ve kontrollü deşarjıyla ilgili çalışmalar kapsamında atık su tesisleri de inşa etmekteyiz."

"TAŞKIN KORUMA YATIRIMLARI ÖNEM KAZANDI"

İklim değişikliğine bağlı şiddetli yağışlarla birlikte daha önce yaşanmamış büyüklükte taşkınlar oluşabileceğine işaret eden Yıldız, geliştirilerek uygulamaya konulan Taşkın Erken Uyarı Sistemi ile dere yataklarındaki su seviyesinin anlık takip edileceğini, gerekli tedbirlerin alınmasıyla can ve mal kaybının önleneceğini kaydetti.

Yıldız, taşkın koruma tedbirleri kapsamındaki çalışmaları aktardı. Yıldız, hidroelektrik enerjide ise yıllık 109 milyar kWh olan üretim potansiyelinin geçen yıl sonu itibarıyla 110 Milyar kWh potansiyeline ulaştığını vurguladı.

Etiketler : devlet su işleri yatırım ekonomi
Karnı burnunda poz

Karnı burnunda poz
1 ay futbol yasak

1 ay futbol yasak
Sorun çıkaranla çalışmam

Sorun çıkaranla çalışmam
‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici

‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici
Cem bitmiş!

Cem bitmiş!
Kim der 43 yaşında

Kim der 43 yaşında
Mesafeyi iyi koruyamadık!

Mesafeyi iyi koruyamadık!
Yeni aşk bombası

Yeni aşk bombası
Picasso'nun filmini çekecek

Picasso'nun filmini çekecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER