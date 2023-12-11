Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 yıl sonra gerçekleştirdiği Atina ziyareti, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattı. İki ülke arasında bir süredir var olan sorunlar, Erdoğan'ın barış ve çözüm mesajlarıyla yerini dostluk havasına bıraktı. Erdoğan'ın Yunan Başbakan Miçotakis ile yaptığı görüşme sonrası duyurduğu İpsala-Kipi Sınır Kapısı'nda ikinci köprü inşası projesine ilişkin detaylar belli oldu. 20 yıldır yapılamayan Türk- Yunan köprüsü bu yıl nihayet ihaleye çıkacak.

TEK KÖPRÜ YETERSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki Bahçeköy (Kipi) – İpsala Sınır Kapısı'ndaki köprü ile ilgili bilgi verdi. Meriç Nehri üzerinde bulunan mevcut İpsala-Kipi Köprüsü'nün 1958 yılında yapıldığı ifade eden Bakan Uraloğlu, köprüde yapılan incelemelerde yapısal bir problem olmadığı ancak artan ağır taşıt trafiği ve turistlerin kullanımının yoğunlaşması nedeniyle köprünün yetersiz kaldığı tespit edildiğini söyledi.

Meriç Nehri üzerinde bulunan 65 yıllık köprü, mevcut ihtiyacı karşılaya- madığı için bölgeye ikinci köprü projesi yapılacak.

YILLARDIR BEKLİYOR

İki ülke arasında 22 Ocak 2004'te ikinci bir köprünün inşa edilmesi için mutabakat imzalandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, 10 Haziran 2006'da İpsala-Kipi İkinci Sınır Geçiş Köprüsü'nün yapılması için anlaşmaya varıldığını, köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağını aktardı. Köprü inşaatının tam konumunun 4 Nisan 2014'te belirlendiğini dile getiren Uraloğlu, "15 Şubat 2017'de gerçekleştirilen toplantıda ise Yunan tarafı ile birlikte değerlendirilmelerin yapılabilmesi için teknik düzeyde bir toplantı yapılmasına, toplantının Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi (OPİPK) formatında olmasına karar verildi" bilgisini verdi.

180 KM'LİK HAT

Uraloğlu, Avrupa E-84 yolu veya D-110 Karayolu'nun Avrupa E-yolları ağının Türkiye'de bulunan bir parçası olarak, İpsala yakınlarında Yunanistan sınırından başlayıp Silivri'de son bulduğunu kaydetti. Uraloğlu, "Bu hat doğu batı referanslı olarak yaklaşık 180 km uzunluğundadır. Proje ekseni, İpsala Gümrük Tesisleri çıkışından başlayıp yaklaşık 1500 metre sonra Kipi Gümrük Tesisleri girişinde son bulmaktadır" bilgisini de paylaştı.

AYRI AYRI İHALEYE ÇIKILACAK

Bakan Uraloğlu, köprü projesine ilişkin şu detayları verdi: "Köprü tabliyesinin altı ile nehir yüzeyi arasında temiz yüksekliği 10 metre olacak. Tek tabliyede 2x2 şeritli, ana köprü hesap açıklıkları 110 m-180m-110m, yaklaşım köprüsü hesap açıklıkları 44 metre olarak projelendirildi. Köprünün Yunanistan tarafı ayrı, Türkiye tarafı ayrı olarak yapım ihalesine çıkarılacak. Yapım sırasında hem Yunanistan hem de Türkiye tarafını denetleyecek ortak bir denetim grubu oluşturulacak."