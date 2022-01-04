DİSK'ten "Her şey çok güzel olacak" tepkisi

DİSK'ten "Her şey çok güzel olacak" tepkisi

CHP'li İBB yönetimi yeni bir skandala imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan AĞAÇ A.Ş'de işçiler kış günü işten çıkarılmaya başlandı.

Asgari ücrete tepki gösteren CHP, belediyelerinde işçilere 5000 Türk Lirası maaş vereceğini açıklamıştı. Oysa yine aynı CHP belediyeleri işçilerini kış gününde işten çıkardı.

Konuya ilişkin açıklama yapan DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası ve ÖZ ORMAN-İŞ Sendikası yazılı basın açıklaması yayımlayarak, İBB tarafından işten çıkarılan işçilerin yanında olduğunu ve hukuki alanda her türlü haklarını kullanacaklarını açıkladılar.

"HER ŞEYİN KİM İÇİN GÜZEL OLACAĞI AÇIKLANMALI"

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her şey çok güzel olacak diyenlerin, her şeyin kim için güzel olacağını da açıklaması gerekmektedir. Sosyal medyada sosyal belediyecilik yapıyoruz diyenler, ne şimdi ne de daha sonra asgari ücretle çalışan işçileri neden ücretsiz izne çıkardığını açıklayamayacaklardır. Sosyal belediyecilik, belediye işçileri için de sosyal belediyeciliktir."

"HZ. ÖMER ADALETİ' BU MU?"

ÖZ ORMAN-İŞ Sendikası yaptığı basın açıklamasında işçilerin sendikal düşüncelerinden dolayı "Kış gününde açlığa mahkum edilip, ücretsiz izne çıkartılmalarına" sert tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde işçiler için hükümet kısa bir süre önce ücret artışına giderken, bu rakamları yeterli bulmadığını dile getiren CHP, belediyelerinde işçilere 5000 TL ücret vereceğini açıklamıştı.

Her şey çok güzel olacak diyen CHP belediyesi, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri Hayvanat Bahçesi İşletmeciliğinde (AĞAÇ A.Ş) çalışan işçiler, kış gününde işten çıkarıldı.

Sendikal özgürlüklere kast edildiği, bizzat yönetim tarafından işçilerin tehdit edildiği, sendikal tercihlere saygı duymayan yönetim şimdi de işçileri ücretsiz izne çıkarıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan her bir işçinin sendikal düşüncelerinden dolayı işten çıkarılmaları kabul edilemez.

Yetkili Sendika Öz Orman İş olarak bu güne kadar AĞAÇ AŞ. de sendikal faaliyetler sürdüren, işçilerimizin kişisel tercihlerine her zaman saygı duyan yaklaşımımız gereği bugün yapılan zorlamalar, tehditler karşısında da susmayacağımız bilinmelidir.

Uzun bir süreden beri tartışmaların odağına oturtulan İstanbul AĞAÇ AŞ. bütün enerjisini İstanbul'a harcaması gerekirken, bugün görülen tabloda yönetim kademeleri işi gücü bırakmış Temmuz ayı istatistiklerinde 19 üyesi olan ölü bir sendikayı diriltmeye çalışıyorlar.

Aynı zamanda Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak olan denetlemelerle ilgili gönderilecek müfettişlerden işçiyi kaçırma amacı güden bir hile mi söz konusu?

İYİ Parti ve CHP politikası ile yönetilen, İstanbul AĞAÇ AŞ. Aynı zamanda İYİ PARTİ Genel Başkan Yardımcısının eşi olan Genel Müdür Ali Sukaş tarafından yönetiliyor.

Öz Orman İş Sendikası olarak yapılan zulümler karşısında sorulacak tek bir sorumuz var; İYİ parti sloganlarındaki HZ. ÖMER ADALETİ' bu mu?

Israrla hatırlatıyoruz!

İstanbul AĞAÇ AŞ.'de görev yapan her bir işçi bizim için değerlidir. Biz Öz Orman İş Sendikası olarak hiçbir surette işçilerimizin mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Bu konuyla ilgili olarak bütün yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna arz ederiz."