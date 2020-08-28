28 Ağustos 2020 Cuma 17:24:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 17:25:00
Dışişleri'nden AB'ye çok sert Yunanistan tepkisi: Haddine değildir
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''AB'yi Yunanistan'ın hukuka aykırı taleplerine destek olmamaya davet ediyoruz. Yunanistan'a verilen destek gerginliği artırıyor.'' denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''AB'yi Yunanistan'ın hukuka aykırı taleplerine destek olmamaya davet ediyoruz. Yunanistan’a verilen destek gerginliği artırıyor. AB’nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir'' denildi.
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