Dışişleri'nden AB'ye çok sert Yunanistan tepkisi: Haddine değildir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''AB'yi Yunanistan'ın hukuka aykırı taleplerine destek olmamaya davet ediyoruz. Yunanistan’a verilen destek gerginliği artırıyor. AB’nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir'' denildi.

