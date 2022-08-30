Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Irak'ta Sadr Hareketi Lideri Mukteda Es-Sadr, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu. Açıklama sonrası Bağdat sokakları karıştı ve güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri de sokağa indi. Bağdat'ta çatışmalar şiddetlendi.

SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak'a seyahat uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

Irak'a ilişkin Seyahat Uyarısı, 29 Ağustos 2022

Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

Hâlihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.

Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.