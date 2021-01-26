Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın son 3 gün içerisinde 2'nci kez füze saldırılarına hedef olduğunun öğrenildiği belirtilerek, "Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.