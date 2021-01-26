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26 Ocak 2021 Salı 20:40:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 20:40:00

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarını kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik gerçekleştirilen 2 füze saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın son 3 gün içerisinde 2'nci kez füze saldırılarına hedef olduğunun öğrenildiği belirtilerek, "Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan hava savunma
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