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07 Şubat 2024 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 19:00:00

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan açıklaması: "Terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin, "Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı iki ilçede bugün meydana gelen terör saldırılarında 30'a yakın kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Kardeş Pakistan halkının acısını paylaşıyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz."

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, yarın yapılacak seçimlerden önce milletvekili adaylarını hedef alan bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler : dışişleri terör mücadelesi Pakistan destek
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