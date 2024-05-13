TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun, "Aşk Bitti Yapı Paydos" kitabı için imza töreni düzenledi

Galataport'ta düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un yanı sıra çok sayıda kitapsever katıldı.

Etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatmanur Altun, "Aşk Bitti Yapı Paydos" eserinin, kadın erkek ilişkileri, aile ve yaşam bağlamında aşk konusunu ele aldığını söyledi.

Altun, kitapta sosyolojik denemelere yer verdiğine dikkati çekerek, "Kitabın ismini 'Aşk Bitti Yapı Paydos' olarak seçmemizin nedeni, toplumsal meselelerimizin kaynağında aşk yoksunluğunun olduğunu söyleyebiliriz." dedi.



- "GÜNÜMÜZDE ÖZELLİKLE AİLE KONUSU, ÇOK KONUŞULAN VE TARTIŞILAN BİR KAVRAM"



Kitabın "Fert", "Kadın-Erkek", "Aile" ve "Yaşam Kültürü" bölümlerinden oluştuğunu anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Fert bölümü, maddiyatın daha ön plana çıktığı, manevi anlamda derinleşmenin azaldığı durumun ferdin yaşamında ortaya çıkardığı sorunları ele aldığımız bir başlık oldu. 'Kadın-Erkek' bölümü de ferdin kadın-erkek ilişkileri bağlamında nasıl sorunlar yaşadığı, ne tür semptomlarla karşılaştığıyla ilgili yazılardan oluşuyor. Bu konu özellikle sosyal medyada çok fazla konuşulan bir konu. Biz genellikle sosyal analiz ve toplumsal çözümleme hakkında çok fazla konuşmuyoruz, daha magazinel konuşuyoruz diye düşünüyorum. Onu biraz daha sosyolojinin alanına çekmek için bu bölümü yazdım. Konuları 'Biraz daha sosyolojik bir bakışla nasıl ele alabiliriz?' arayışıyla yazılan bir bölüm oldu."



Kitapta ardından "Aile" bölümünün geldiğini belirten Altun, "İçinde yaşadığımız aşk yoksunluğunun ailede bizi nerelerde karşıladığını, modernleşen toplumun içinde ailenin nasıl bir yol aldığını ve aslında ne tür sorunlarla karşılaştığını ele alıyoruz. Günümüzde özellikle aile konusu, çok konuşulan ve tartışılan bir kavram. Meseleye biraz daha sosyolojik gözle baktığımızda yaptığımız tartışmanın taraflarının yeniden tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



Altun, "Yaşam Kültürü adını verdiğimiz son bölümde de modern yaşamın içinde ilişkilerini devam ettiren ferdin karşılaştığı zorlukları nasıl ele aldığı, onları nasıl değerlendirdiği ve onlarla nasıl başa çıktığını ele alıyoruz." bilgisini verdi.



Bugünün dünyasında karşı karşıya kalınan toplumsal problemlerin kaynağına ışık tutan "Aşk Bitti Yapı Paydos" eseri, Paradigma Yayınlarından okurla buluştu.