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26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:29:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:29:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü.

Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang Yi, baş başa ve heyetler arası görüşmede ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı.

Görüşmelerde, "Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu" gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde duruldu.

Bu çerçevede, Çin ile ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı artırılması konuları gündeme geldi.

Ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da görüşüldü.

Bunun yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu çerçevede Orta Doğu'daki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirildi.

Etiketler : Çin Komünist Partisi Uygur Türkleri Ukrayna
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