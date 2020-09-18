Bakan Çavuşoğlu: Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu: "Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunan gazetesi (Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili) alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık. Biz (Kıbrıs meselesinde) artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik" açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu: "Federasyon için müzakere yaparsak bir neticeye varamayacağımızı çok net bir şekilde biliyoruz" dedi.
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