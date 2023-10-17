Didim'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında tespit edilen 28 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Durdurulan bottaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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