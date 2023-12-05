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Depresyonun tatlı ilacı: Çikolata
05 Aralık 2023 Salı 07:06:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 07:06:00

Depresyonun tatlı ilacı: Çikolata

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Tadıyla mest eden bitter çikolatanın faydaları saymakla bitmezken kanser, parkinson ve alzheimer hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunuyor.

Bitter çikolata tüketmek kanser, parkinson ve alzheimer hastalıklarına karşı koruyucu etki yapıyor. Günde 20 gram bitter çikolata yenilmesini öneren Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Esra Koçak, "Bitter çikolata antioksidan özelliği yüksek bir besindir. Bu özelliğiyle doku hasarının önlenmesinde, kanser, parkinson ve alzheimer gibi hastalıklardan korunmada yardımcıdır. Bitter çikolata kan basıncının düşmesinde etkilidir. Bu durumda kalp hastalıkları riskini azaltır" dedi.

Bitter çikolatanın Alzheimer, kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğunu belirten Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni ve Beslenme Uzmanı Esra Koçak, "Kakao ağacı çekirdeğinden yapılmış bitter çikolata çalışmalarla da kanıtlanmış faydalı bir besindir. Öncelikle çikolatanın bitter olarak kabul edilebilmesi için en az yüzde 50 oranında kakao yağı içermelidir. Sağlık açısından faydalarından bahsedebilmek içinde kakao yağı yüzdesinin en az yüzde 70 olması gerekir. Besleyici özelliği, sindirime yardımcı olma özelliği ve önemli miktarda içerdiği demir, magnezyum, bakır, çinko, selenyum ve potasyum gibi minerallerden bulunuyor. Bitter çikolata antioksidan özelliği yüksek bir besindir. Bu özelliğiyle doku hasarının önlenmesinde, kanser, parkinson ve alzheimer gibi hastalıklardan korunmada yardımcıdır. Bitter çikolata kan basıncının düşmesinde etkilidir. Bu durumda kalp hastalıkları riskini azaltır. Bitter çikolata için depresyonun tatlı ilacı da diyebiliriz. İçerdiği finilatinamin maddesi mutluluk hormonunun salgılanmasında yardımcıdır, aynı zamanda bitter çikolata tüketiminin vücutta bulunan yararlı bakterilerinin miktarını artırdığı görülmüştür. Bitter çikolatadan doğru şekilde yararlanmak için kakao oranı yüksek ve şekersiz olanı tercih edilmeli ve günlük 20 gramı geçmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Etiketler : bitter çikolata depreson ilaç
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