Demokrasiye vurulan darbe! Hayallerimiz 28 Şubat'la yarım kaldı

Ankara Sincan'da yürütülen tanklar, üniversite kapılarından başörtülü olduğu için geri çevrilen öğrenciler... "Demokrasiye balans ayarı" gerekçesiyle yapılan postmodern darbe. Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat'ın üzerinden tam 26 yıl geçti. İddia edildiği gibi bin yıl sürmedi. Türkiye yeni bir siyasi iklime girdi. Yeni Türkiye'de 'vesayet odaklarına yer yok' dendi, 28 Şubat'ın o karanlık günleri hiç unutulmadan, vesayet odaklarıyla kararlılıkla mücadele edildi. Postmodern darbenin en çok etkilediği kesim, başörtüsü takmaları nedeniyle öğrenim hakları engellenen öğrenciler oldu.

ÖSYM SINAVINI İPTAL ETTİ

TRT Haber'e konuşan İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikolog Burcu Uysal, 28 Şubat döneminde verdiği eğitim mücadelesini anlattı. Uysal, " Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdim. Üniversite sınavına gireceğim okulda görevli yanıma geldi ve bu şekilde sınava giremeyeceğimi söyledi. Beni geri çevirdi. Ben merdivenlerden aşağı doğru inerken başka bir kadın görevli geldi beni boş bir odaya götürdü. 'Büyüyünce çok pişman olacaksın, okuyamayacaksın' gibi şeyler söyledi. Sonra sınava girmeme izin verdiler. Sınavım ÖSYM tarafından 'uygunsuz hal ve davranışlarından dolayı' iptal edildi" dedi. Viyana'daki psikoloji eğitimini başarıyla bitiren Uysal, doktorasını Almanya'da yaptı. 2015'te Türkiye'ye döndü. Çocuk yaşta kurduğu hayalleri tüm engellere rağmen gerçek oldu.

EĞİTİM HAYATI BİTİRİLDİ

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas ise, "Üniversite sınavını çok büyük emek vererek kazandım. Bizler okulumuza başörtülü devam edebiliyorken birden yasakla karşılaştık. Önce uyarı cezası aldım, kınama cezası aldım, bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Tabii bu cezaları alan bir tek ben değildim. Adalet noktasında da biz çok büyük bir hüsrana uğradık. Mahkeme beni haksız buldu. Başörtülü okula devam ettiğimiz, okulun huzurunu bozduğumuz için. Bir ay uzaklaştırma cezasını haklı buldu. Maalesef eğitim hayatıma devam edemedim orada noktalandırdım" dedi. 2011'de çıkan afla okula geri dönen İlyas, 2014 yılında diplomasını aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, millet iradesini yok sayan, tehdit eden, hükümeti hedef alan, inancıyla yaşama hakkını gasp etmek isteyen- lerin sonunun daima aynı olacağını, hak ettikleri karan- lığa gömüleceğini bildirdi.

TARİHİMİZE SÜRÜLEN KARA LEKE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde bir mesaj yayınladı, "Bin yıl sürecek dediler, milletin iradesini hesaba katmadılar. 28 Şubat, sadece demokrasiye değil, tarihimiz ve medeniyetimize de sürülen kara bir lekedir. Darbeci zihniyete hiçbir zaman geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bir daha tekrarlanmaması için de asla unutmayacağız" dedi.

367'NİN MİMARI SABİH KANADOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu 84 yaşında yaşamını yitirdi. 367 krizini ortaya çıkaran isim olan Kanadoğlu, 28 Şubat döneminde de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi 16 Mayıs 2007'de dolmaktaydı. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül isminde karar kılındı. Anayasa'nın 102. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için, ilk iki turda nitelikli çoğunluk (367 oy), sonraki iki turda ise salt çoğunluk (276 oy) aranıyordu. Kanadoğlu, 26 Aralık 2006'da Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazısında, Anayasa'da belirtilen 367'nin sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu ortaya attı. İlk tur oylamasında Gül 352 oy aldı. CHP "367 iddiasıyla" seçimi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. AYM 1 Mayıs'ta verdiği kararla, Meclis'teki birinci tur oylamayı iptal etti. Ülke seçime gitti. Seçimleri AK Parti yüzde 47'yle kazandı. Gül, MHP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçildi. Kanadoğlu, 20 Mayıs 2003'te yaş haddinden emekliye ayrılmıştı.