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01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:41:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:41:00

DEAŞ'ın sözde elebaşının etkisiz hale getirildiği MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı

Kaynak: AA

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MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Suriye'nin kuzeyinde 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.

Türkiye'nin DEAŞ operasyonu dünya basınında

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.

İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

Yaklaşık dört saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi.

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DEAŞ'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.

Etiketler : mit suriye deaş intihar yeleği deaş elebaşı
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