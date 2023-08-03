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03 Ağustos 2023 Perşembe 07:42:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 07:42:00

Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Etiketler : Akdeniz Datça ilçesi AFAD
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