VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı
Çipras'tan 'Türkiye' vurgusu
"Nefes-2 Operasyonu"nda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi
İBB Atık Su Arıtma Tesisi açılışında yaşanan çirkin saldırıyı değerlendirdi
Katar, 2022 Dünya Kupası için 'tüm yolları açıyor'
Akıllı dolanan mühimmat Alpagut ilk kez tanıtıldı
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1150'nci gününde sürdü
Milli sporcu Berkay Besler, 2022 Almanya Prototype Kupası'nda şampiyon oldu
AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 dalgasına karşı uyardı
"Önemli bir meslek kuruluşunun başkanının böylesine büyük bir iftiranın tarafı olması meşru değildir"
Acarlar Longozu ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
ABD'de yeni konut satışları azaldı
Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
"Türkiye Yatırım Platformu'nun AB üyelik sürecini başlatmasını umuyoruz"
Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi
"Ukrayna'da silahların dolandığı karaborsa ciddi zorluklar yaratıyor"
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
ABD'de mortgage faiz oranı yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıktı
Rusya'da bazı yabancı bankaların sermaye ve hisse işlemlerine yasak getirildi
Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek
Danıştaydan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara ilişkin açıklama
MÜSİAD, Uluslararası Yatırım Destek Ofisi ile yatırımcıya "rehber" olacak
26 Ekim 2022 Çarşamba 16:53:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 16:53:00

Danıştaydan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Danıştay Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların açtıkları davalarda 323 kişi hakkında lehe karar verildiğini, kararların henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Danıştaydan yapılan açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulunca meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların açtıkları davalarda, Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararlarla ilgili basın yayın organlarında bazı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, darbe girişiminin ardından bazı hakim ve savcıların Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildiği hatırlatıldı.

İlgili düzenlemeler gereği, meslekten çıkarılanların açtıkları davaların iş bölümüne göre Danıştay Beşinci Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla görüldüğü aktarıldı.

Danıştay 5. Dairesinde, bugüne kadar, bu kapsamda 5 bin 112 dava açıldığı, bunların 4 bin 788'inin karara bağlandığı, 324 davanın ise karar verilmek üzere sıra beklediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karara bağlanan 4 bin 788 dosyanın 4 bin 246'sında davanın esastan reddine, 11'inde davanın süre aşımı yönünden reddine, 51'inde dava dilekçesinin reddine, 15'inde karar verilmesine yer olmadığına, 123'ünde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

İptal kararı verilen dosya sayısı ise 342 olup mükerrer dava açılması gibi nedenlerle lehine karar verilen kişi sayısı 323'tür. İptal kararı verilen dosyalar henüz esastan kesinleşmemiş, 5. Daire kararlarının ilk derece mahkemesi olarak verilen kararlar olması nedeniyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca temyiz incelemesi devam etmektedir."

Açıklamada, Danıştayın Anayasa'nın 155. maddesine göre, idari mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merci olduğu, kanunla gösterilen belli davalara ise ilk ve son derece mahkemesi olarak baktığı hatırlatıldı.

Danıştay mensuplarının, Anayasa'nın 140. maddesi gereğince, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ettiği vurgulanan açıklamada, Anayasa'nın 141. maddesi gereğince tüm Danıştay kararlarının gerekçeli yazıldığı da belirtildi.

Başkanlığın açıklamasında, "Yargılama süreci devam eden davalar ile ilgili yapılan, hukuki eleştiri boyutunu ve amacını aşan yorumların Anayasa'nın 138. maddesi ile güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyeceği değerlendirilmektedir." denildi.

Etiketler : danıştay meslekten ihraç hsk
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Romantik çift

Romantik çift
AĞLATAN AYRILIK SAHNESİ

AĞLATAN AYRILIK SAHNESİ
‘Ökten' değil ‘Gürsaçer' diyeceksiniz

‘Ökten' değil ‘Gürsaçer' diyeceksiniz
İlhan Şeşen'den şarkı

İlhan Şeşen'den şarkı
Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor

Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor
Fotoşopla bacak uzatma modası

Fotoşopla bacak uzatma modası
Miami'den İstanbul'a

Miami'den İstanbul'a
Çok kadınla günlerde büyüdüm

Çok kadınla günlerde büyüdüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX